28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Köln maçı A Spor'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'nın 9. haftasında ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Köln kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Köln maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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