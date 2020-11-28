Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Dortmund ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Köln kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Köln maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, ligde zor günlerden geçen Köln ile karşı karşıya geliyor…

Sancho'lu, Haaland'lı Dortmund'ta tek hedef galibiyet!



⚽️ Borussia Dortmund - Köln maçı bugün 🕠17.30'da naklen 📺💻📱 A Spor'da… pic.twitter.com/8dFJk1loYc — A Spor (@asporcomtr) November 28, 2020

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