28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich Albion - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich Albion - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH ALBION - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich Albion - Sheffield United maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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