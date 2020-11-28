İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında West Bromwich ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich Albion - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde West Bromwich ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich Albion - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH ALBION - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich Albion - Sheffield United maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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