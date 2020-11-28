28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'nın 9. haftasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Bayern Münih maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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