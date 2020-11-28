Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Stuttgart ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Bayern Münih maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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