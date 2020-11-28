28 Kasım 2020, Cumartesi

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RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'nın 9. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadelenin TV yayıncısı bulunmuyor.

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