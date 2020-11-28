Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Leipzig ile Arminia Bielefeld karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Leipzig ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RB LEIPZIG - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

RB Leipzig - Arminia Bielefeld maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Mücadelenin TV yayıncısı bulunmuyor.

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