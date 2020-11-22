Leeds United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçata ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 8 hafta geride kaldı. 9. hafta mücadelesinde Leeds United ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Leeds United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçata ve hangi kanalda?

LEEDS UNITED - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇATA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Arsenal maçı 22 Kasım Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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