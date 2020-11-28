28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 0-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Inter rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

A'da 9. hafta karşılaşmasında Inter deplasmanda namağluğ olan 'ya konuk oldu. Conte'nin öğrencileri mücadeleden 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

A'da 9. hafta karşılaşmasında Inter deplasmanda 'ya konuk oldu. Conte'nin öğrencileri bu zor deplasmandan 3 puanı 3 golle aldı.

Inter'in gollerini; , Chiriches (k.k) ve Gagliardini kaydetti.

Bu sonucun ardından Inter puanını 18 yaparken Sassuolo 18 puanda kaldı.
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