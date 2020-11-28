28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 5-0 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Manchester City farklı kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında sahasında Burnley'i konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini adeta gole boğdu ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

'in 10. haftasında ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 6, 22 ve 69. dakikalarda Riyad Mahrez, 41. dakikada Mendy ve 67. dakikada Ferran Torres attı.

Bu sonuçla Guardiola'nın takımı ligdeki puanını 15'e yükseltti. Burnley ise 5 puanda kaldı.

Manchester City, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Burnley ise sahasında Everton ile karşılaşacak.

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