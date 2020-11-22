İtalya Serie A'nın 8. haftasında Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona ile Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 7 hafta geride kaldı. 8. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Sassuolo maçı 22 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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