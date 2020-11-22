22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

A'nın 8. haftasında Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği ile Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın takımı karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A'da heyecan devam ediyor. Ligde 7 hafta geride kaldı. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Sassuolo maçı 22 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Inter - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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