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DÜNYADAN FUTBOL

2020 Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al-Ahli!

Afrika Şampiyonlar Ligi'nde kupanın sahibi belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

2020 Afrika Futbol Konfederasyonu () Şampiyonlar Ligi finalinde iki temsilcisi Al-Ahli ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al-Ahli 2-1 kazanırken, kupanın da sahibi oldu.

Afrika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, iki ekibi ile Al-Ahli karşılaştı.

Mısır'ın başkentindeki Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Al-Ahli'den El Soleya'nın 5 ve Zamalek'ten Şikabala'nın 31. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Al-Ahli, Magdy'nin bitime 4 dakika kala kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı Al-Ahli, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.

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