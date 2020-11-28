2020 Afrika Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al-Ahli!

2020 Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi finalinde iki Mısır temsilcisi Al-Ahli ile Zamalek karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al-Ahli 2-1 kazanırken, kupanın da sahibi oldu.

Afrika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, iki Mısır ekibi Zamalek ile Al-Ahli karşılaştı.

Mısır'ın başkentindeki Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Al-Ahli'den El Soleya'nın 5 ve Zamalek'ten Şikabala'nın 31. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

Al-Ahli, Magdy'nin bitime 4 dakika kala kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

CAF Şampiyonlar Ligi'nin en başarılı takımı Al-Ahli, 2013'ten bu yana ilk, toplamda 9. şampiyonluğuna ulaştı.

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