İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Burnley maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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