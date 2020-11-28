28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Burnley maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında ile Burnley karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile Burnley kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Burnley maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Brighton - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Real Madrid - Deportivo Alaves maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Deportivo Alaves maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Bromwich - Sheffield United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör