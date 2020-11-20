Mesut Özil'den cuma mesajı! "İslamofobi ve İslam karşıtlığı..."
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız oyuncu paylaşımında Fussilet Suresi'nin 34. ayetinden bir alıntı yaparken, "Maalesef, İslamofobi ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor." ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaştı.
Fussilet Suresi 34. ayetin yer aldığı bir alıntı yayımlayan yıldız futbolcu, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ifadeleriyle ilgili de kişisel bir yorum yaptı.
"Maalesef, İslamofobi ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor" diyen Özil, "Buna şahsi yanıtım: İslamofobi ve İslam karşıtlığına, onu pekiştirmeyecek, aksine silahsızlandıracak ve nezaketle susturacak şekilde cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları