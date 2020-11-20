20 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'den cuma mesajı! "İslamofobi ve İslam karşıtlığı..."

Mesut Özil'den cuma mesajı! İslamofobi ve İslam karşıtlığı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, hesabından cuma mesajı paylaştı. Yıldız oyuncu paylaşımında 'nin 34. ayetinden bir alıntı yaparken, "Maalesef, ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, hesabından cuma mesajı paylaştı.

34. ayetin yer aldığı bir alıntı yayımlayan yıldız futbolcu, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ifadeleriyle ilgili de kişisel bir yorum yaptı.

"Maalesef, ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor" diyen Özil, "Buna şahsi yanıtım: İslamofobi ve İslam karşıtlığına, onu pekiştirmeyecek, aksine silahsızlandıracak ve nezaketle susturacak şekilde cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.

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