18 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan Merih Demiral'a destek paylaşımı!

Juventus'tan Merih'e destek paylaşımı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 Giriş Tarihi: 18.11.2020

A 'mızın, ile UEFA Uluslar Ligi'nin son maçında karşı karşıya geleceği mücadele öncesi dünya devi , milli futbolcumuz için destek paylaşımında bulundu.

İtalya Serie A'nın güçlü takımlarından 'ta forma giyen milli yıldızımız 'a kulübü, A 'mızın, ile oynayacağı mücadele öncesi destek paylaşımında bulundu.

Juventus yapmış olduğu paylaşımda;

Bu akşam Merih Demiral'lı , Macaristan'da zafer peşinde. İyi şanslar

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