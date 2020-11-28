Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter maçı izle...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Inter kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Inter maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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