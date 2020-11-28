28 Kasım 2020, Cumartesi

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Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Sassuolo - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

'nın 9. haftasında ile Mert Müldür'ün formasını giydiği ile Inter karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter maçı izle...

'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile Inter kozlarını paylaşacak. Mücadele ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Inter maçı 28 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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