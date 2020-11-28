28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Benevento 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eksik Juventus kazanamadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. Ronaldo'nun oynamadığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

A'da deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus'un golünü 21. dakikada Morata kaydetti.

Ev sahibi Benevento'nun golü ise Letizia'dan geldi.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 17'e yükseltirken Benevento 10'a çıkardı.

Sassuolo 0-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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