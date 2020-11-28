İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Benevento ile Juventus kozlarını paylaştı. Ronaldo'nun oynamadığı mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İtalya Serie A'da Juventus deplasmanda Benevento ile 1-1 berabere kaldı.



Juventus'un golünü 21. dakikada Morata kaydetti.



Ev sahibi Benevento'nun golü ise Letizia'dan geldi.



Bu sonucun ardından Juventus puanını 17'e yükseltirken Benevento 10'a çıkardı.



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