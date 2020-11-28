28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Everton 0-1 Leeds United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leed United galibiyeti hatırladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. hafta mücadelesinde deplasmdan Everton ile karşılaştı. Konuk ekip sahadan galip ayrıldı.

'in 10. hafta mücadelesinde Everton ile , Goodison Park'ta karşılaştı. Deplasman ekibi maçı kazandı.

Leeds United'ın golü 79. dakikada Raphinha'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Leeds, puanını 14'e yükseltti. Everton ise, 16 puanda kaldı.

Everton, Premier Lig'in 11. haftasında Burnley ile deplasmanda karşılaşacak. Leeds United ise aynı haftada deplasmanına gidecek.

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