İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Newcastle United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Newcastle United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Chelsea maçı 21 Kasım Cumartesi saat 15:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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