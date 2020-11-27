27 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 4-0 Ludogorets (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'nde sahasında Ludogorets ile karşılaştı. ekibi rakibini 4-0 mağlup etti.

'nde evinde oynadığı maçta Ludogorets'i 4-0 mağlup etti.

ekibinin gollerini; Vinicius (2), Winks ve Moura kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 9'a yükseltirken, Ludogorets ise puanla tanışamadı.
Molde 0-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)


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