UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 4. Grup maçında Galler ile İrlanda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galler - İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. maçlar oynanırken B Ligi 4. Grup maçında Galler ile İrlanda kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - İrlanda maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALLER - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galler - İrlanda maçı 15 Kasım Pazar günü saat 20:00'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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