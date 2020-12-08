08 Aralık 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton Southampton 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Southampton deplasmanda kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

11. hafta maçında Brighton sahasında Southampton'ı konuk etti. S Sport'dan canlı yayınlanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. 1-0 geriye düşen deplasman ekibi Southampton, mücadeleden 2-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet

'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Brighton ile Southampton kozlarını paylaştı. Falmer Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Pascal'ın 26. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 geri düşen Southampton, 45'te Jannik Vestergaard ile eşitliği yakaladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 81. dakikada Danny Ings penaltıdan attı. Mücadeleyi 2-1 Southampton 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Southampton puanını 20'ye yükseltirken Brighton ise 10 puanda kaldı.

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