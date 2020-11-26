Lille 1-1 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, sahasında bir diğer milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü Bamba kaydederken, konuk ekibin golü Castillejo'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille ile Milan, Pierre Mauroy Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İtalyan ekibinin golü 46. dakikada Samu Castillejo'dan gelirken, Fransız ekibinin golünü 65. dakikada Jonathan Bamba kaydetti.
YUSUF VE HAKAN 11'DE BAŞLADI, BURAK SÜRE ALMADI
Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı maçta 63 dakika süre aldı. Burak Yılmaz, yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamazken; sakatlığı devam eden Zeki Çelik kadroda yer almadı.
Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise ilk 11'de başladığı maçın 61. dakikasında oyundan alındı.
Lille bu sonuçla puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Puanını 7'ye çıkaran Milan ise 2. sırada yer aldı.
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