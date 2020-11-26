26 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-1 Milan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf ve Hakan'ın düellosunda kazanan çıkmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

H Grubu'nda milli futbolcularımız , ve 'in formasını giydiği Lille, sahasında bir diğer milli futbolcumuz 'nun formasını terlettiği Milan ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golünü Bamba kaydederken, konuk ekibin golü Castillejo'dan geldi.

H Grubu'nda Lille ile Milan, Pierre Mauroy Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İtalyan ekibinin golü 46. dakikada Samu Castillejo'dan gelirken, Fransız ekibinin golünü 65. dakikada Jonathan Bamba kaydetti.

YUSUF VE HAKAN 11'DE BAŞLADI, BURAK SÜRE ALMADI

Lille forması giyen milli futbolcularımızdan , ilk 11'de başladığı maçta 63 dakika süre aldı. , yedek kulübesinde başladığı maçta forma şansı bulamazken; sakatlığı devam eden kadroda yer almadı.

Milan forması giyen milli futbolcumuz ise ilk 11'de başladığı maçın 61. dakikasında oyundan alındı.

Lille bu sonuçla puanını 8'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Puanını 7'ye çıkaran Milan ise 2. sırada yer aldı.

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