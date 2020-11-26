26 Kasım 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 3-1 Salzburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih garantiledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 Giriş Tarihi: 26.11.2020

'nin 4. hafta maçında sahasında Salzburg'u 3-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

'nin 4. hafta maçında sahasında Salzburg'u konuk etti. Alman ekibi rakibini 3-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi.

Ev sahibi takımın gollerini; Lewandowski, Coman ve Sane kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise, Berisha'dan geldi.

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