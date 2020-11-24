24 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Cüneyt Çakır'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk...

Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde dev maç!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.11.2020

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan Borussia Mönchengladbach- maçında görev alacak.

tarafından yapılan açıklamada, " kokartlı hakemimiz , Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna'nın takımları arasında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçı olacak.

Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada VAR, ise AVAR olarak görev yapacak." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İngiltere'de seyirciler stada dönüyor! İşte o tarih İngiltere'de seyirciler stada dönüyor! İşte o tarih
Lorient'e acı çektirdi "Lorient'e acı çektirdi"
Juventus'ta Merih Demiral şoku! Juventus'ta Merih Demiral şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör