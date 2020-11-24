Cüneyt Çakır'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dev maç! Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak olan Borussia Mönchengladbach-Shakhtar Donetsk maçında Cüneyt Çakır görev alacak.
TFF tarafından yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Almanya'nın Mönchengladbach ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu müsabakasını yönetecek. Bu, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. maçı olacak.
Almanya'nın Monchengladbach şehrindeki Borussia-Park Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak." ifadelerine yer verildi.
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