Burak Yılmaz Milan'a karşı oynayabilecek mi? Belli oldu
Ligde oynanan Lorient maçında kart cezalısı olan Burak Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Milan karşılaşmasında forma giyebilecek.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı karşılaşmada grip olduğu için oynayamamıştı.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta hasta olmasının yanı sıra cezalı olduğu için süre alamayan tecrübeli oyuncu, takımının UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'la oynayacağı mücadelede forma giyebilecek.
Öte yandan sakatlığı bulunan bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik ise Milan karşısında oynayamayacak. İtalyan ekibinde ise İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in bu maçta forma giyemeyeceği aktarıldı.
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