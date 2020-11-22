22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 0-0 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Arsenal ile Leeds United yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'de 9. haftada oynanan karşılaşmada , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

İngiltere 'in 9. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Elland Road'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Deplasman ekibinde Nicolas Pepe, 51. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından Arsenal puanını 13'e çıkarırken, Leeds United 11'e yükseltti.

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