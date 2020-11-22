Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Koray Günter ve Mert Çetin'in formasını giydiği Hellas Verona ile Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın takımı Sassuolo karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hellas Verona - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?