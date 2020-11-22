22 Kasım 2020, Pazar

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Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Napoli - Milan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

İtalya Serie A'nın 8. haftasında ile 'nun takımı karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki,Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan maçı izle...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 7 hafta geride kaldı. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLI - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Napoli - Milan maçı 22 Kasım Pazar günü saat 22:45'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Hellas Verona - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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