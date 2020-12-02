Başakşehirli eski futbolcu Clichy Servette ile sözleşme imzaladı

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşesinde Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...