02 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Başakşehirli eski futbolcu Clichy Servette ile sözleşme imzaladı

Clichy'den sürpriz imza! Resmen açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Son olarak 'de forması giyen Fransız futbolcu , İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Servette, son olarak forması giyen 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Fransız sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Cannes, ve takımlarında oynayan Clichy, son 3 sezonda Medipol Başakşehir'de görev almıştı.

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