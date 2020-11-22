22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa 1. Ligi

Lille - Lorient maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

Fransa 1. Ligi'nin 11. haftasında , ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği ile Umut Bozok'un takımı Lorient karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde 10 hafta geride kaldı. 11. hafta mücadelesinde ile Lorient kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Lorient maçı 22 Kasım Pazar günü saat 2300'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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