Fransa 1. Ligi'nin 11. haftasında Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını terlettiği Lille ile Umut Bozok'un takımı Lorient karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa 1. Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligde 10 hafta geride kaldı. 11. hafta mücadelesinde Lille ile Lorient kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Lille - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Lorient maçı 22 Kasım Pazar günü saat 2300'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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