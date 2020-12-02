02 Aralık 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Erling Haaland savaşı!

Barça'da Haaland savaşı! İşte o rakam
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

İspanyol devi 'da başkanlık seçimleri öncesi adayların kozu hamleleleri olacak. Katalan ekibinin başkan adaylarının listesinin ilk sırasında bulunuyor.

'da forma giyen , dev kulüplerin listesine girmeyi başarmıştı. Yeniden başkanlık seçimine giden 'da da adaylar, Norveçli yıldızı 'ya getirme yarışına girdi.

20 yaşındaki Haaland, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından beri gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Haaland, Barcelona başkan adaylarını şimdiden harekete geçirdi.

ÇILGIN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Mino Raiola, genç oyuncu için gelen telefonlara tek bir cevap veriyor.

Ünlü menajer, Norveçli forvet için Dortmund'a 70 milyon Euro, kendisine 20 milyon Euro menajerlik ücreti ve Haaland'ın ailesine 10 milyon Euro ödenmesi gerektiği cevabını veriyor.

Barcelona başkan adayları arasında yer alan Joan Laporta'nın Raiola ile yakınlığının olduğunun bilinmesi, Laporta'yı diğerlerinden bir adım öne götürüyor.

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