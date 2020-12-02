İspanyol devi Barcelona'da başkanlık seçimleri öncesi adayların kozu transfer hamleleleri olacak. Katalan ekibinin başkan adaylarının listesinin ilk sırasında Erling Haaland bulunuyor.

Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başarmıştı. Yeniden başkanlık seçimine giden Barcelona'da da adaylar, Norveçli yıldızı İspanya'ya getirme yarışına girdi.

20 yaşındaki Haaland, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktığından beri gösterdiği performansla adından oldukça söz ettiren Haaland, Barcelona başkan adaylarını şimdiden harekete geçirdi.

ÇILGIN RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Genç oyuncunun menajerliğini üstlenen Mino Raiola, genç oyuncu için gelen telefonlara tek bir cevap veriyor.

Ünlü menajer, Norveçli forvet için Dortmund'a 70 milyon Euro, kendisine 20 milyon Euro menajerlik ücreti ve Haaland'ın ailesine 10 milyon Euro ödenmesi gerektiği cevabını veriyor.

Barcelona başkan adayları arasında yer alan Joan Laporta'nın Raiola ile yakınlığının olduğunun bilinmesi, Laporta'yı diğerlerinden bir adım öne götürüyor.

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