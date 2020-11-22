Juventus'tan Merih Demiral kararı! Transfer olacak mı?
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta kariyerini sürdüren Merih Demiral, takımının Cagliari ile oynadığı maçta Cristiano Ronaldo'ya asist yapan isim olmuştu. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Fabio Paratici, genç stoperin takımda kalacağını açıkladı.
Juventus'un sportif direktörü Fabio Paratici, A Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın geleceğinin Juventus'ta olduğunu açıkladı.
Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" dedi.
CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'TA DEVAM EDECEK
Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.
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