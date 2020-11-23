Liverpool Leicester City: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig 9. hafta maçında Liverpool sahasında Leicester'ı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımda milli futbolcularımızdan Çağlar sakatlı nedeniyle forma giyemezken, Cengiz Ünder 62. dakikada oyuna dahil oldu.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Cengiz Ünderli Leicester City kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Liverpool 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Jonny Evans (K.K), Diogo Jota ve Roberto Firmino attı.
CENGİZ ÜNDER 62'DE GİRDİ!
Leicester City forması giyen A Milli yıldızımız Cengiz Ünder, 62. dakikada Harvey Barnes'in yerine oyuna dahil oldu.
DIOGO JOTA TARİHE GEÇTİ
Diogo Jota, Liverpool tarihindeki ilk 4 iç saha maçında birden gol atan ilk oyuncu oldu.
Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Liverpool 2. sırada yer aldı. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Leicester City ise 18 puanla 4. sırada kaldı.
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