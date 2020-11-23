23 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Leicester City: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool Leicester'i rahat geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 Giriş Tarihi: 23.11.2020

9. hafta maçında sahasında Leicester'ı konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Konuk takımda milli futbolcularımızdan Çağlar sakatlı nedeniyle forma giyemezken, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

'in 9. haftasında ile Cengiz Ünderli kozlarını paylaştı. Anfield'da oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Liverpool 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Jonny Evans (K.K), ve Roberto Firmino attı.

CENGİZ ÜNDER 62'DE GİRDİ!

Leicester City forması giyen A Milli yıldızımız , 62. dakikada Harvey Barnes'in yerine oyuna dahil oldu.

DIOGO JOTA TARİHE GEÇTİ

Diogo Jota, Liverpool tarihindeki ilk 4 iç saha maçında birden gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla puanını 20'ye yükselten Liverpool 2. sırada yer aldı. Karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Leicester City ise 18 puanla 4. sırada kaldı.

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