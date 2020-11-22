23 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund'da Youssoufa Moukoko rekor kırdı! Nuri Şahin'den mesaj geldi

Nuri'den esprili mesaj! Rekoru kırılmıştı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.11.2020

'un ile oynadığı maçta forma giyen , Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu olma rekorunu 'den aldı. 32 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Borussia Dotmund'un 16 yaşındaki genç yıldızı , Borussia Dortmun'un profesyonel takımı ile karşında dün akşam forma giyerek, 'in Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu olma rekorunu ele geçirdi. 16 yaşına bastıktan sadece bir gün sonra Bundesliga'da forma giyerek tüm zamanların rekorunu ele geçirmeyi başaran Youssoufa Moukoko, Almanya futbol kamuoyunun da en fazla konuşulan futbolcular arasına girmeyi başardı. Kulübü'nün sosyal medya sayfasından paylaşılan bir video, Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu rekorunu 15 yıldır elinde bulunduran Nuri Şahin ile, bu rekoru dün akşam ele geçiren Youssoufa Moukoko arasında yaşanan tatlı rekabeti ortaya koyuyor.

Söz konusu videoda bir Borussia Dortmund görevlisi görüntülü aradığı Nuri Şahin'e, "Nuri, bir gelişme var, Youssoufa Moukoko senin ve tüm zamanların rekorunu kırarak, Bundesliga'da en genç yaşta forma giyen oyuncu oldu" derken; bunun üzerine Nuri Şahin ise "Olsun, 15 yıldır bu rekor bendeydi. Böyle bir şeyin olacağı belliydi. Youssoufa Moukoko'yu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Böyle devam etsin. Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç oyuncu unvanı henüz bende. Burada bir ricam olacak, Youssoufa Moukoko gol atmak için acele etmesin" ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin, 2005 yılında (16 yaş, 11 ay, 1 gün) Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu rekorunu ele geçirmişti.

Dortmund farka koştu! Haaland şov yaptı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Arsenal ile Leeds United yenişemedi! Arsenal ile Leeds United yenişemedi!
West Ham tek attı 3 aldı! West Ham tek attı 3 aldı!
Juventus'tan Merih kararı! Transfer olacak mı? Juventus'tan Merih kararı! Transfer olacak mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör