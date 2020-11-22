22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus 2-0 Cagliari (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Juventus kazandı! Merih maça damga vurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

A'da 8. haftada  ile Cagliari karşı karşıya geldi. Juventus mücadeleyi 2-0 kazandı.  ilk 11 başladığı maçta 'ya asist yaptı.

İtalya Serie A'nın 8. haftasında 'ın 11'de başladığı ve bir de asist yaptığı maçta , Cagliari'yi 2-0 mağlup etti.

Torino ekibine 3 puanı getiren golleri; 38 ve 42'de kaydederken, milli futbolcumuz Merih Demiral, ikinci golün asistini yaptı.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Juventus, ikinci sıraya yükseldi. 10 puanda kalan Cagliari ise 11. sırada yer aldı.

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