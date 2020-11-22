22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya serie A

Inter - Torino maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

Serie A'nın 8. haftasında Inter ileTorino karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Inter - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 7 hafta geride kaldı. 8. hafta mücadelesinde Inter ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Inter - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Torino maçı 22 Kasım Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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