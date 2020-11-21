Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Hertha Berlin ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Hertha Berlin ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 22:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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