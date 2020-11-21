21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - B. Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.11.2020

'nın 8. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Borussia Dortmund maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 22:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
B. M'Gladbach - Augsburg maçı naklen A Spor'da! B. M'Gladbach - Augsburg maçı naklen A Spor'da!
Bayern Münih - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Bayern Münih - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör