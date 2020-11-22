22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 2-5 Borussia Dortmund (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dortmund farka koştu! Haaland şov yaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

'da deplasmanda 'i Haaland'ın yıldızlaştığı mücadelede 5-2 mağlup etti.

'da milli aranın ardından deplasmanında 5 golle güldü. Dortmund, rakibini 5-2 mağlup etti.

Erling Haaland'ın 4 golle yıldızlaştığı maçta, kazanan Dortmund, ligde puanını 18'e yükseltti. Hertha Berlin ise 7 puanda kaldı.

Ligde milli aranın ardından 8. hafta oynanan mücadeleye, ev sahibi Hertha Berlin, ilk yarıda bulduğu golle devreyi 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıya oldukça hızlı başlayan Dortmund, Haaland'ın art arda gelen golleri ile 3 dakika içerisinde 2-1 öne geçti. Maçın geri kalanında üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.

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