İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United ile West Bromwich karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - West Bromwich Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Breomwich Albion kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Manchester United - West Bromwich Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - WEST BROMWICH ALBION MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - West Bromwich Albion maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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