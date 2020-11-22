22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Manchester United 1-0 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kırmızı Şeytanlar 3 puanı kaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

İngiltere 'in 9. haftasında evinde 'u konuk etti. Mücadeleyi , 'nın tek golüyle 1-0 kazandı.

İngiltere 'in 9. hafta maçında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada (pen.) attı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi takım 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester United 13 puana yükselirken, West Brom ise 3 puanda kaldı.

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