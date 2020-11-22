22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Atletico Madrid 1-0 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Barça'ya tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

İspanya 'da haftanın karşılaşmasında sahasında 'yı ağırladı. Madrid temsilcisi sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

'e galibiyeti getiren golü, ilk yarıda uzatmaların oynandığı son dakikada Yannick Carrasco (Dk. 45+3) kaydetti.

'da 2 maç eksiği olan Atletico Madrid puanını 20'ye çıkararak, lider Real Sociedad'ın ardından averajla 2'nci sıraya yükseldi.

ise 2 maç eksiğiyle 11 puanla 10'uncu sıraya düştü.

Real Madrid 1 puana razı oldu haberin devamı

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