İngiltere Premier ligi'nde haftanın maçında Tottenham hotspur,evinde Manchester City'yi 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Tottenham henüz 5. dakikada Son Heung-Min'in golüyle 1-0 öne geçti. Tanguy Ndombele'nin pasında topla ceza sahası sol içinde buluşan Güney Koreli, şık bir vuruşla kaleciyi avladı.

27. dakikada Laporte'un golünde VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu belirlendi ve City'nin eşitlik sevinci kısa sürdü.



İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Tottenham, 65'te Giovani Lo Celso ile 2-0'ı buldu. Harry Kane'in asistinde Giovani Lo Celso, topu ceza sahası sol içinde ağlarla buluşturdu. Golün pasını veren Kane, 9. haftada 9. asistini yaptı.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Tottenham sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Üst üste 4. maçını kazanan Tottenham, puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon 2. kez yenilen Manchester City, 12 puanda ve 10. sırada kaldı.



Tottenham hanesine yazdırdığı 3 puanla, Premier Lig'de 1000 puana ulaşan 5. takım oldu. Daha önce Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Chelsea, 1000 puan barajını aşmıştı.

DİĞER