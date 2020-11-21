21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2-0 Manchester City (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Tottenham Manchester City'e acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

İngiltere Premier ligi'nde haftanın maçında hotspur,evinde 'yi 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

henüz 5. dakikada Son Heung-Min'in golüyle 1-0 öne geçti. Tanguy Ndombele'nin pasında topla ceza sahası sol içinde buluşan Güney Koreli, şık bir vuruşla kaleciyi avladı.
27. dakikada Laporte'un golünde VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu belirlendi ve City'nin eşitlik sevinci kısa sürdü.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Tottenham, 65'te Giovani Lo Celso ile 2-0'ı buldu. Harry Kane'in asistinde Giovani Lo Celso, topu ceza sahası sol içinde ağlarla buluşturdu. Golün pasını veren Kane, 9. haftada 9. asistini yaptı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Tottenham sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste 4. maçını kazanan Tottenham, puanını 20 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sezon 2. kez yenilen , 12 puanda ve 10. sırada kaldı.

Tottenham hanesine yazdırdığı 3 puanla, Premier Lig'de 1000 puana ulaşan 5. takım oldu. Daha önce Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Chelsea, 1000 puan barajını aşmıştı.

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