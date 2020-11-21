Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Werder Bremen kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Bayern Münih - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Werder Bremen maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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