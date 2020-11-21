21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Villarreal 1-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Real Madrid 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

İspanya 'da evinde ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Mariano'nun golüyle 1-0 öne geçen ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarı ataklarını artıran ev sahibi , 76. dakikada Gerard Moreno'nun penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı.

İki takımın son dakikalardaki atakları skoru değiştirmeyince maç 1-1 sona erdi.

'da bir maç eksiği olan Real Madrid 17 puanla 4. sıraya gerilerken, Villarreal 19 puanla 2. sırada yer aldı.

Real Madrid'de sakat futbolcular Karim Benzema, ve Federico Valverde ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Luka Joviç, Casemiro ve Eder Militao kadroda yer almadı.

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