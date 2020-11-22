22 Kasım 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-1 RB Leipzig (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Frankfurt Leipzig'le yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 Giriş Tarihi: 22.11.2020

'nın 8. haftasında sahasında RB 'i ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Leipzig adına Sörloth ilk 11'de başlarken, 45 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ile birlikte yer alan Bundesliga'nın 8. haftasında Deutsche Bank Park'ta 'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Aymen Barkok'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig 57. dakikada Yussuf Poulsen'in attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Müsabakada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Leipzig puanını 17'ye, Eintracht Frankfurt da 11'e çıkardı.

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