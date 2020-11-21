Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'da dev maç futbolseverleri bekliyor. 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Carrasco, Saul, Koke, Llorente, Felix, Correa

Barcelona:Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Roberto, De Jong, Pjanic, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi

DİĞER