21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | La Liga

Atletico Madrid - Barcelona maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

İspanya 'da dev maç futbolseverleri bekliyor. 10. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya 'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Carrasco, Saul, Koke, Llorente, Felix, Correa

Barcelona:Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Roberto, De Jong, Pjanic, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi

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