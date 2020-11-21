21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

'nın 8. haftasında ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

B. M'Gladbach - Augsburg maçı naklen A Spor'da! haberin devamı

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