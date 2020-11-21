Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Leipzig maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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