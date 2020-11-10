10 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Casare Prandelli yeniden Fiorentina'da!

Casare Prandelli yeniden Fiorentina'da!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Bir dönem 'ı çalıştıran İtalyan Casara Prandelli, İtalya Serie A'nın köklü kulübü ile anlaştı. Fiorentina, resmi olarak Prandelli'yi duyurdu.

(Serie A) takımlarından , deneyimli ile anlaştı.

Fiorentina kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini'nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görevine son verilen Iachini'nin özellikle geçen sezon takımı kalkındırdığı ancak bu sezon şu ana kadar elde edilen sonuçların incelenmesinin ardından yönetimin kendisini görevden almayı uygun bulduğu ve kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü şükran duyulduğu ifade edildi.

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