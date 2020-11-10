Casare Prandelli yeniden Fiorentina'da!

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Casara Prandelli, İtalya Serie A'nın köklü kulübü Fiorentina ile anlaştı. Fiorentina, resmi olarak Prandelli'yi duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, deneyimli teknik direktör Cesare Prandelli ile anlaştı.

Fiorentina kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü görevine Giuseppe Iachini'nin yerine Cesare Prandelli getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görevine son verilen Iachini'nin özellikle geçen sezon takımı kalkındırdığı ancak bu sezon şu ana kadar elde edilen sonuçların incelenmesinin ardından yönetimin kendisini görevden almayı uygun bulduğu ve kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü şükran duyulduğu ifade edildi.

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