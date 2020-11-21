21 Kasım 2020, Cumartesi
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Bundesliga: Bayern Münih 1-1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 8. hafta karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Werder Bremen'i ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Münih ekibi, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında Allianz Arena'da Werder Bremen'i konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Maximilian Eggestein'in golüyle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 62. dakikada Kingsley Coman'ın topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 19 puana yükselirken, Werder Bremen ise 11 puana ulaştı.
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