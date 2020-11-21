21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Bayern Münih 1-1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih evinde yaralı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

'nın 8. hafta karşılaşmasında sahasında 'i ağırladı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan Münih ekibi, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

, Bundesliga'nın 8. haftasında Allianz Arena'da 'i konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 45. dakikada Maximilian Eggestein'in golüyle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih 62. dakikada Kingsley Coman'ın topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 19 puana yükselirken, Werder Bremen ise 11 puana ulaştı.

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