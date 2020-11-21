Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında M'gladbach, sahasında Augsburg’u konuk etti. Her iki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 1-1 sona erdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında M'gladbach, sahasında Augsburg'u konuk etti. Her iki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 1-1 sona erdi.Ev sahibi takımın golünü Florian Neuhaus kaydederken konuk takımın golünü Caliguri attı.Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 12 yaparken konuk takım ise 11 puana yükseldi

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