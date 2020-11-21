21 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

B. M'gladbach 1-1 Augsburg | (MAÇ SONUCU-ÖZET)

B. M'gladbach ile Augsburg yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında M'gladbach, sahasında Augsburg’u konuk etti. Her iki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 1-1 sona erdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 8. haftasında M'gladbach, sahasında Augsburg'u konuk etti. Her iki takımında karşılıklı golleri ile mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi takımın golünü Florian Neuhaus kaydederken konuk takımın golünü Caliguri attı.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 12 yaparken konuk takım ise 11 puana yükseldi
GOL | M'gladbach 1-0 Augsburg
GOL | M'gladbach 1-1 Augsburg

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