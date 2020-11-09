09 Kasım 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina'da 13 futbolcuya corona virüsü engeli! Ayrılmalarına izin vermediler

Fiorentina'nın milli oyuncularına Covid-19 engeli
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 Giriş Tarihi: 09.11.2020

'nın Floransa kentinin sağlık makamları, corona virüsü pozitif çıkan bir başka futbolcuyla temaslı oldukları gerekçesiyle Serie A ekiplerinden 'da ve milli takımlarına davet edilen 13 oyuncunun kentten ayrılmasına izin vermedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Floransa Halk Sağlığı Kurumu (ASL), hafta arasında oynanacak milli maçlar dolayısıyla milli takımlarına davet edilen 'nın 13 futbolcusunun kentten ayrılmasına yeşil ışık yakmadı.

ASL Toskana'nın bu kararının gerekçesinin, söz konusu 13 oyuncunun, daha önce Kovid-19 testi pozitif çıkan İspanyol takım arkadaşları Jose Callejon ile temaslı olmasının olduğu belirtildi.

İtalyan basınında çıkan diğer haberlerde de bu durumun gelecek pazara kadar süreceği normalde oyuncuların bugün ve yarın milli takımlarına gitmesi gerektiği ifade edildi.

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