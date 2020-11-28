28 Kasım 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 1-1 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool 90+3'de yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

'in 10. haftasında deplasmanda ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi.

'in 10. haftasında , Amex Stadı'nda ile karşılaştı.

Son şampiyon Liverpool, 60. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Brighton'da Pascal Gross, 90+3. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-1.

Puanını 21'e çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, 10 puanlı Brighton 16. sırada yer aldı.

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