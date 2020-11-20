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DÜNYADAN FUTBOL

Luka Jovic corona virüsüne yakalandı

Real Madrid'in yıldızına corona şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 Giriş Tarihi: 20.11.2020

İspanyol ekibi , Sırp futbolcusu 'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün yapılan korona virüs testlerinin sonuçlarına göre Sırp futbolcu 'in sonucunun pozitif olduğu ifade edildi.

Jovic, Sırbistan 'nın kadrosunda bulunuyordu. 22 yaşındaki futbolcu Rusya'yı 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.
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